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Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии

Дембеле не посоветовал каталонцам своего соотечественника.
Сегодня, 18:36
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Барселона отказалась от подписания защитника Интера Бенжамена Павара из-за совета своего экс-игрока. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Главный тренер клуба Хави обратился к Усману Дембеле за отзывом касаемо его партнера по сборной Франции, однако тот призвал каталонцев отказаться от данного подписания.

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Футболист назвал Павара конфликтным игроком и провокатором. Ввиду этого "сине-гранатовые" не захотели оформлять летом переход универсального защитника.

Напомним, в итоге Бенжамен пополнил стан Интера на правах свободного агента, а Барселона арендовала у Манчестер Сити Жоау Канселу на позицию фулбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле Бенжамен Павар

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