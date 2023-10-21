Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии
Барселона отказалась от подписания защитника Интера Бенжамена Павара из-за совета своего экс-игрока. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Главный тренер клуба Хави обратился к Усману Дембеле за отзывом касаемо его партнера по сборной Франции, однако тот призвал каталонцев отказаться от данного подписания.
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Футболист назвал Павара конфликтным игроком и провокатором. Ввиду этого "сине-гранатовые" не захотели оформлять летом переход универсального защитника.
Напомним, в итоге Бенжамен пополнил стан Интера на правах свободного агента, а Барселона арендовала у Манчестер Сити Жоау Канселу на позицию фулбека.
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