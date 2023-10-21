Барселона могла продать своего ключевого хавбека за крупную сумму

Каталонцы отказались от заманчивого предложения по Френки де Йонгу.

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что в свое время клуб мог продать Френки де Йонга за крупную сумму.

По словам функционера, неназванный клуб предлагал за нидерландца 100 млн евро, но его решили сохранить в клубе.

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"У Барселоны была возможность продать Френки Де Йонга за 100 миллионов евро. Мы не хотели принимать предложение, чтобы не потерять ключевого игрока", - приводит слова Лапорты Фабрицио Романо.

Вероятно, речь идет об интересе к хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед летом прошлого года и перед началом текущего сезона.

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