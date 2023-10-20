Барселона планирует в будущем организовать прощальный матч для Месси

Спортивный директор Барселоны Деку заявил, что клуб раздумывает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Лионеля Месси.

"Думаю, это будет прощальный матч – возможно, после реконструкции стадиона. Лео всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройфф, Роналдо, но Месси, пожалуй, величайший из всех".

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"Месси обязательно сыграет прощальный матч за Барселону, но когда это будет, мы не знаем. Сейчас он играет, и я надеюсь, что так будет еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым нравится, будут рады видеть его", – сказал Деку в интервью Marca.

Напомним, Месси дебютировал за основной состав Барселоны в 2004 году. За эти 17 сезонов он забил за клуб 672 гола.

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