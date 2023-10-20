iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона планирует в будущем организовать прощальный матч для Месси

Каталонцы хотят проводить свою легенду.
Сегодня, 08:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку заявил, что клуб раздумывает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Лионеля Месси.

"Думаю, это будет прощальный матч – возможно, после реконструкции стадиона. Лео всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройфф, Роналдо, но Месси, пожалуй, величайший из всех".

Читай также: Месси трогательно поддержал травмированного Неймара

"Месси обязательно сыграет прощальный матч за Барселону, но когда это будет, мы не знаем. Сейчас он играет, и я надеюсь, что так будет еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым нравится, будут рады видеть его", – сказал Деку в интервью Marca.

Напомним, Месси дебютировал за основной состав Барселоны в 2004 году. За эти 17 сезонов он забил за клуб 672 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

Статьи по теме

Президент Барселоны высказался о взаимоотношениях с Флорентино Пересом Президент Барселоны высказался о взаимоотношениях с Флорентино Пересом
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Месси трогательно поддержал травмированного Неймара Месси трогательно поддержал травмированного Неймара
Стало известно, сколько Месси заработает за год в МЛС - рекордная сумма лиги Стало известно, сколько Месси заработает за год в МЛС - рекордная сумма лиги
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина11:10
Суперлига: Говерла сыграет с Запорожьем, БК Галичина встретится с Будивельником
Европа10:57
Президент Барселоны высказался о взаимоотношениях с Флорентино Пересом
Европа10:36
Игрок Интера держит личную обиду на Лукаку из-за его ухода
Европа10:16
Друг детства Роналду рассказал, как они с Криштиану по ночам ели испорченные бургеры из Макдональдса
Европа09:53
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Европа09:41
"Я еще молод и могу поднять оценку": Конте высказался о своей тренерской работе
НБА09:19
НБА. Предсезонные матчи: Сакраменто Леня обыграл Юту, Михайлюк с Бостоном одолел Хорнетс
Европа08:55
Барселона планирует в будущем организовать прощальный матч для Месси
Киберспорт08:31
IEM Sydney 2023: онлайн трансляция матча BetBoom - compLexity
ММА08:18
Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на второй бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK