Месси трогательно поддержал травмированного Неймара

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси высказался о травме Неймара.

Бразильский футболист получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

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Саудовский Аль-Хиляль объявил, что у 31-летнего игрока выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

"Желаю тебе много сил", - написал Месси, добавив фото с Неймаром.

Отметим, что бразилец эмоционально отреагировал на свою травму, опубликовав заявление.

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