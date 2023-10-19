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Месси трогательно поддержал травмированного Неймара

Аргентинец прокомментировал травму бывшего одноклубника.
Сегодня, 10:58
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси высказался о травме Неймара.

Бразильский футболист получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). 

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Саудовский Аль-Хиляль объявил, что у 31-летнего игрока выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. 

"Желаю тебе много сил", - написал Месси, добавив фото с Неймаром.

Отметим, что бразилец эмоционально отреагировал на свою травму, опубликовав заявление.

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