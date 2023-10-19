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Стало известно, сколько Месси заработает за год в МЛС - рекордная сумма лиги

Аргентинец имеет наибольший доход лиги.
Сегодня, 08:07
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подписал рекордный контракт в истории МЛС.

Футболист присоединился к Интер Майами летом текущего года.

Ассоциация игроков МЛС опубликовала отчет, по которому у Месси самая высокая зарплата в истории лиги.

Базовая зарплата Лео составила 12 миллионов долларов в год, а гарантированная компенсация – 20,4 млн. Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, выплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта игрока.

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Отмечается, что в указанные суммы не входят выплаты от Adidas и Apple TV – с их учетом ежегодный доход Месси составит 50-60 миллионов долларов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает полузащитник Торонто Лоренцо Инсинье -  7,5 млн + 15,4 млн. Тройку замыкает Джердан Шакири из Чикаго Файр - 7,35 млн + 8,153 млн.

Ранее Месси поделился планами на четырехмесячный перерыв в МЛС.

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