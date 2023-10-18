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Суарес может оказаться в Интер Майами

Херардо Мартино подтвердил, что уругваец входит в сферу интересов "цаплей".
Сегодня, 20:06
Луис Суарес / Twitter
Луис Суарес / Twitter

Наставник Интер Майами Херардо Мартино высказался о возможном приходе в клуб Луиса Суареса.

Аргентинский специалист заявил, что приход уругвайца возможен и он есть в планах "розовых" на следующий сезон.

"Смотря на анализ следующего года и нужд, которые у нас могут возникнуть, мы рассматриваем сценарий с приходом Луиса и без прихода Луиса.

Если он будет свободен и доступен, мы пойдем соответствующим путем". - заявил Мартино.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перейти в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес интер майами

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