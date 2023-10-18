Суарес может оказаться в Интер Майами
Херардо Мартино подтвердил, что уругваец входит в сферу интересов "цаплей".
Наставник Интер Майами Херардо Мартино высказался о возможном приходе в клуб Луиса Суареса.
Аргентинский специалист заявил, что приход уругвайца возможен и он есть в планах "розовых" на следующий сезон.
"Смотря на анализ следующего года и нужд, которые у нас могут возникнуть, мы рассматриваем сценарий с приходом Луиса и без прихода Луиса.
Если он будет свободен и доступен, мы пойдем соответствующим путем". - заявил Мартино.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перейти в Интер Майами.
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