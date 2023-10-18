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Месси поделился планами на четырехмесячный перерыв в МЛС

Аргентинец хочет хорошенько отдохнуть.
Сегодня, 17:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал, чем планирует заниматься во время паузы в МЛС.

"Обидно, что мы не вышли в плей-офф, потому что мы были близки, я пропустил много матчей. У нас было несколько травм, июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для Тонали.

Я сыграю в оставшихся матчах и в ноябре, если смогу, приеду в сборную в лучшей форме. Потом буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре у меня будет больше выходных, чем обычно".

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"В январе я вернусь, проведу предсезонку с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как и всегда", – сказал аргентинец в интервью Ole.

Напомним, из-за невыхода в плей-офф у Интер Майами с 21 октября не будет матчей до конца февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси

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