Борусссия Дортмунд может отказаться от трансфера одного из лучших голеадоров Бундеслиги

"Шмели" решили понаблюдать за восстановлением игрока после травмы.

По данным издания Sky Germany, переход нападающего Штутгарта Серу Гирасси в Боруссию Дортмунд временно приостановлен.

Во время медосмотра у него обнаружили травму внешней связки колена, что требует дополнительного обследования, и пока сделка не может быть завершена.

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Врачи Боруссии считают, что восстановление займет минимум 4 недели, из-за чего Гирасси пропустит часть летней подготовки. Окончательное решение о трансфере зависит от результатов повторного осмотра.

Клубы сохраняют осторожный оптимизм, но переход может сорваться, если обнаружатся дополнительные повреждения или восстановление займет больше времени.

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