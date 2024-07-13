Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Помешала этому мама футболиста.
Будущий форвард Реала Эндрик рассказал, что мог иметь связь с мадридским клубом с самого рождения.
По словам бразильца, его папа хотел назвать парня в честь Альфредо ди Стефано, но мама была против.
"На самом деле, моя история с Реалом могла начаться еще с самого рождения.
Мой папа хотел назвать меня в честь ди Стефано, но моя мама была против. Это было бы забавно, не так ли?", - сказал нападающий в интервью L'Equipe.
Отметим, что игрок станет официально футболистом Реала в день своего 18-летия, а именно 21 июля 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Эндрик рассказал о своих целях в Реале.
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