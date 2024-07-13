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Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев

Помешала этому мама футболиста.
Сегодня, 20:41
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Будущий форвард Реала Эндрик рассказал, что мог иметь связь с мадридским клубом с самого рождения.

По словам бразильца, его папа хотел назвать парня в честь Альфредо ди Стефано, но мама была против.

"На самом деле, моя история с Реалом могла начаться еще с самого рождения.

Мой папа хотел назвать меня в честь ди Стефано, но моя мама была против. Это было бы забавно, не так ли?", - сказал нападающий в интервью L'Equipe.

Отметим, что игрок станет официально футболистом Реала в день своего 18-летия, а именно 21 июля 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Эндрик рассказал о своих целях в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Эндрик

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