Беллингем может пропустить начало сезона из-за операции

Один из лидеров Реала Джуд Беллингем, вероятно, пропустит определенный срок из-за операции на плече.

Как сообщает издание The Athletic, Джуд прошел медосмотр, который выявил, что осложнений на его травмированном плече нет, поэтому, операцию можно было бы отложить, но Реал этого не желает.

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Руководство мадридцев понимает, что так или иначе Джуду придется перести хирургическое вмешательство, поэтому, считает, что лучше сделать это в начале сезона, когда важных матчей не так много, как в конце.

В случае принятия именно такого решения Беллингем пропустит 2-3 стартовых месяца сезона.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 42 матча, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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