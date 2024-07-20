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Анчелотти высказался о возможном завершении тренерской карьеры

Карло будет думать о своем будущем "когда надоест Реалу".
Вчера, 22:35
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем.

По словам итальянского специалиста, он будет думать о завершении карьеры после того, как покинет стан "сливочных".

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"Я не знаю, когда завершу карьеру. Когда я надоем Реалу, мне придется думать, что делать дальше".

Также Анчелотти рассказал, готов ли рассмотреть работу в одной из сборных.

"Я не очень отношусь к работе в национальных сборных, я предпочитаю ежедневную работу", - заявил рулевой испанского гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти

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