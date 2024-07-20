Анчелотти высказался о возможном завершении тренерской карьеры
Карло будет думать о своем будущем "когда надоест Реалу".
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем.
По словам итальянского специалиста, он будет думать о завершении карьеры после того, как покинет стан "сливочных".
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"Я не знаю, когда завершу карьеру. Когда я надоем Реалу, мне придется думать, что делать дальше".
Также Анчелотти рассказал, готов ли рассмотреть работу в одной из сборных.
"Я не очень отношусь к работе в национальных сборных, я предпочитаю ежедневную работу", - заявил рулевой испанского гранда.
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