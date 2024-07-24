Итальянский клуб интересуется форвардом сборной Украины
Владислав Ванат попал в сферу интересов Лацио.
Итальянский Лацио рассматривает вариант с подписанием форварда Динамо и сборной Украины Владислава Ваната.
Как сообщает Insider Lazio, клуб хочет подписать нападающего на место Чиро Иммобиле, и украинец - один из вариантов.
Также римляне рассматривают вариант с нападающим Панатинаикоса Фотисом Иоаннидисом.
Отметим, что Трансфермаркт оценивает обоих форвардов примерно одинаково в 10-13 млн евро, потому все зависит от их клубов.
Ранее также сообщалось, что Лацио интересуется еще одним динамовцем.
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