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Итальянский клуб интересуется форвардом сборной Украины

Владислав Ванат попал в сферу интересов Лацио.
Сегодня, 19:30
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua

Итальянский Лацио рассматривает вариант с подписанием форварда Динамо и сборной Украины Владислава Ваната.

Как сообщает Insider Lazio, клуб хочет подписать нападающего на место Чиро Иммобиле, и украинец - один из вариантов.

Также римляне рассматривают вариант с нападающим Панатинаикоса Фотисом Иоаннидисом.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает обоих форвардов примерно одинаково в 10-13 млн евро, потому все зависит от их клубов.

Ранее также сообщалось, что Лацио интересуется еще одним динамовцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат

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