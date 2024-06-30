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Клуб Серии А хочет приобрести Шапаренко

Лацио верит, что трансфер удастся провернуть за довольно малую сумму.
Вчера, 22:51
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

На полузащитника Динамо и сборной Украины Николая Шапаренко претендует клуб Серии А.

Как сообщает CalcioMercato, Лацио хочет приобрести Шапаренко. Скауты "орлов" наблюдали за ним на Евро-2024 и остались довольны его игрой.

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Считается, что Николай может хорошо адаптироваться в тактических схемах Марко Барони на позиции атакующего полузащитника. Шапаренко может стать идеальной заменой для Луиса Альберто, который перешел в Аль-Духаиль.

Римляне думают, что из-за того, что у украинца остался год контракта его могут отпустить за 10 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Серия А Николай Шапаренко

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