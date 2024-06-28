К Шапаренко проявляет интерес всего один клуб

Украинский футболист может продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко интересен турецкому Бешикташу. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, это единственный клуб, который серьезно рассматривал его кандидатуру во время Евро-2024.

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Ранее журналист Игорь Бурбас отмечал интерес Лацио к Шапаренко, однако вероятность его перехода в римский клуб мала, и сам игрок не стремится туда перейти.

Напомним, действующий контракт Николая с киевлянами рассчитан до лета 2025 года.

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