К Шапаренко проявляет интерес всего один клуб
Украинский футболист может продолжить карьеру в Турции.
Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко интересен турецкому Бешикташу. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, это единственный клуб, который серьезно рассматривал его кандидатуру во время Евро-2024.
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Ранее журналист Игорь Бурбас отмечал интерес Лацио к Шапаренко, однако вероятность его перехода в римский клуб мала, и сам игрок не стремится туда перейти.
Напомним, действующий контракт Николая с киевлянами рассчитан до лета 2025 года.
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