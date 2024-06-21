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"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией

Вашему вниманию комментарии болельщиков о поединке Евро-2024.
Сегодня, 20:25
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы-2024 сборная Украины встретилась со сборной Словакии.

Коллектив Сергея Реброва сумел реабилитироваться после поражения от Румынии и победил со счетом 1:2.

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ISPORT изучил то, что писали фанаты по ходу и после поединка.

Напомним, после двух туров на счету Украины три набранных пункта. Коллектив Сергея Реброва, по крайней мере, временно занимает второе место. Матч наших конкурентов по группе Е Бельгии и Румынии состоится завтра, 22 июня, в 22:00 по Киеву.

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