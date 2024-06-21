"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы-2024 сборная Украины встретилась со сборной Словакии.

Коллектив Сергея Реброва сумел реабилитироваться после поражения от Румынии и победил со счетом 1:2.

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ISPORT изучил то, что писали фанаты по ходу и после поединка.

Перестаньте нити. Зараз піде гра на другий тайм. Фестиваль голів — why always me? 🇺🇦🇵🇸 (@fakemykola) June 21, 2024

у матчі зі словаччиною, мудрик влучним ударом збив shahed-136 — ✙Державний будуй✙💪 (@Varenyk_Power) June 21, 2024

Щось наші такі сумні, один Зінченко наче заряджений хоч трохи



Мегого, вимикайте, мабуть, трансляцію на всякий — WhatIsLove (@basylkit) June 21, 2024

Більше не росказуйте мені, що Зінченко - це лівий захисник. — ∆ (@useragento) June 21, 2024

Тимчик в захисті патєря патєрь, але якщо треба бігти і м'яч в Ярмоленка то непогано — kulparkivska resident🇺🇦 (@MOL_OLEfC) June 21, 2024

Тимчик це наш карвахаль — i dive (@eduard_daily) June 21, 2024

Як би не Трубін після першого тайму б речі збирали б додому — 🦈Colin Robinson🦈 (@27klark) June 21, 2024

Довбик, вибач, мій улюбленець тепер Трубін — харківська булочка (@bylochka_kh) June 21, 2024

Роман Яремчук – людина, яка дійсно віддала всього себе грі і виривала мʼяч зубами. Рада мати такого фаворита ❤️ — ім'я, яке не носять видатні (@a_ynch) June 21, 2024

Перемога !!! Є характер у Збірної України 🇺🇦 ! Браво ! Я увесь матч писав, що вірю в Україну 🙏🇺🇦 ! Шапаренко був просто неймовірним сьогодні 🔥, як і джокер Роман Яремчук ⚽️🔥🇺🇦 ! Слава Україні 🇺🇦 !!!#Словаччина 🇸🇰 #Україна 🇺🇦 #Slovakia 🇸🇰 #Ukraine 🇺🇦 #EURO2024 ⚽️ pic.twitter.com/rtEgxUWYfe — Брюс Всемогутній 🇺🇦⚽️ (@BruceWillisUA) June 21, 2024

Збірна молодці! Треба шоб ще Бельгія з Румунією в нічию зіграли, тоді буде великий шанс на вихід з групи — Сергій Мостюк (@smostyuk) June 21, 2024

В плані матчу можу сказати,що Шапаренко і Трубін головні герої цього матчу,який же гарний пас був на Яремчука і як він цим майстерно скористався 😍

Помилок і втрат від нас вистачає (футбол занадто відкритий)

Єдине не зрозумілим залишається... — Mykyta Shevchenko (@NikitaS18672585) June 21, 2024

Їхали продавати Судакова, а продали Шапаренко)

збірна України на євро-2024 — audio.series (@see_you_soon7) June 21, 2024

Напомним, после двух туров на счету Украины три набранных пункта. Коллектив Сергея Реброва, по крайней мере, временно занимает второе место. Матч наших конкурентов по группе Е Бельгии и Румынии состоится завтра, 22 июня, в 22:00 по Киеву.

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