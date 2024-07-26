Барселона установила ценник на одного из форвардов

Витор Роке может покинуть клуб всего через полгода пребывания в нем.

Каталонская Барселона решила избавиться от своего молодого и талантливого форварда.

Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» хотят продать Витора Роке. На бразильца установили ценник 40 млн евро.

Отмечается, что продажа Роке может обеспечить приобретение Нико Уильямса и Дани Ольмо, которые входят в сферу интересов испанского гранда.

Отметим, что Роке перешел в Барселону из Атлетико Паранаэнсе лишь прошлой зимой за те же 40 млн евро.

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