ПСЖ близок к подписанию талантливого хавбека Бенфики
Жоау Невеш обойдется парижанам в 70 млн евро.
ПСЖ и Бенфика достигли согласия касательно трансфера Жоау Невеша, пишет Фабрицио Романо.
Инсайдер утверждает, что сторонам удалось согласовать финансовые условия сделки. Талантливый хавбек обойдется парижанам в 70 млн плюс игрок.
Бенфика настаивает на включении в сделку Ренату Санчеша, который провел последний сезон в аренде в Роме.
В ПСЖ хавбек также не нужен, потому, если Санчеш даст свое согласие, то отправиться реабилитировать карьеру на родину.
Ранее также игрок Жироны заявил, что хотел бы, чтобы Довбик остался в клубе.
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