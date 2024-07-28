ПСЖ близок к подписанию талантливого хавбека Бенфики

ПСЖ и Бенфика достигли согласия касательно трансфера Жоау Невеша, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что сторонам удалось согласовать финансовые условия сделки. Талантливый хавбек обойдется парижанам в 70 млн плюс игрок.

Бенфика настаивает на включении в сделку Ренату Санчеша, который провел последний сезон в аренде в Роме.

В ПСЖ хавбек также не нужен, потому, если Санчеш даст свое согласие, то отправиться реабилитировать карьеру на родину.

Ранее также игрок Жироны заявил, что хотел бы, чтобы Довбик остался в клубе.

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