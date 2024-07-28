iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Преемник Сона? Тоттенхэм подписал корейского вингера

Ян Мин Хек присоединится к "шпорам" в январе.
Сегодня, 16:53
Ян Мин Хек / tottenhamhotspur.com
Ян Мин Хек / tottenhamhotspur.com

Тоттенхэм объявил о подписании контракта с Ян Мин Хеком.

18-летний вингер Канвоны присоединится к "шпорам" лишь в январе, однако сделку клуб закрыл уже сейчас.

Ян Мин Хек подписал с Тоттенхэмом контракт до 2030 года, отметим, что футболист способен сыграть на обоих крыльях атаки.

Во сколько клубу обошелся игрок не разглашается, но Трансфермаркт оценивает игрока все в 1,2 млн евро.

В прошедшем сезоне он сыграл 25 матчей в чемпионате Южной Кореи, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэму интересен вингер сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Тоттенхэм начал переговоры по переходу игрока сборной Италии Тоттенхэм начал переговоры по переходу игрока сборной Италии
Марсель приблизился к закрытию сделки по хавбеку Тоттенхэма Марсель приблизился к закрытию сделки по хавбеку Тоттенхэма
Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А
Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:32
Олимпиада-2024: Южный Судан одолел Пуэрто-Рико, Сербия - США
Бокс19:28
"Я же говорил": Усик оценил победу Чисоры над Джойсом
Формула 119:21
Расселл может потерять победу на Гран-при Бельгии из-за дисквалификации
Формула 119:05
Феттель принял участие в веломарафоне, используя фамилию жены
Бокс18:52
"Проведу реванш, если он будет чистым": Чисора назвал следующего потенциального соперника
Теннис18:45
Свитолина - о первой победе на Олимпиаде: "Совершенно другое настроение"
Теннис18:35
Костюк успешно дебютировала на Олимпиаде, обыграв новозеландку в первом раунде
Теннис18:25
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
Олимпийские игры18:24
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус не смогла пройти в финал, показав 18-й результат
Европа18:20
Бывший защитник Арсенала дал совет Зинченко: "Футбол меняется"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK