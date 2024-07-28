Преемник Сона? Тоттенхэм подписал корейского вингера
Ян Мин Хек присоединится к "шпорам" в январе.
Тоттенхэм объявил о подписании контракта с Ян Мин Хеком.
18-летний вингер Канвоны присоединится к "шпорам" лишь в январе, однако сделку клуб закрыл уже сейчас.
Ян Мин Хек подписал с Тоттенхэмом контракт до 2030 года, отметим, что футболист способен сыграть на обоих крыльях атаки.
Во сколько клубу обошелся игрок не разглашается, но Трансфермаркт оценивает игрока все в 1,2 млн евро.
В прошедшем сезоне он сыграл 25 матчей в чемпионате Южной Кореи, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэму интересен вингер сборной Италии.
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