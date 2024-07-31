Барселона приостановила работу над трансфером Нико Уильямса

В Барселоне практически потеряли надежду подписать Нико Уильямса, утверждает AS.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что в клубе уверены в подписании испанца, издание утверждает совершенно обратное.

Нико Уильямс отказывается принимать предложение каталонцев, по их мнению, из-за давления со стороны Атлетика и семьи игрока.

Вингер намерен провести как минимум еще один сезон в Бильбао, а потому также отклонил предложение ПСЖ, которое утроило бы его зарплату.

Потому Барса заморозила работу по трансферу игрока, но все равно надеется, что он передумает. Зато в противовес этому клубу удалось достичь прогресса по переходжу Дани Ольмо.

Ранее также сообщалось, что каталонцы также не теряют надежды подписать Жоау Канселу.

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