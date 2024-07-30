Барселона намерена тянуть время в сделке по Канселу

Это должно заставить Сити сделать скидку.

Барселона придумала, как получить скидку по Жоау Канселу, пишет 90Min.

Напомним, каталонцы очень хотят выкупить португальского защитника, но Сити просит неподъемные для клуба 30 млн евро.

Эту сумму готовы заплатить заинтересованные саудовские клубы, но Канселу пока отклоняет их предложения, ожидая хода Барселоны.

Деку намерен тянуть время до завершения трансферного окна, чтобы вынудить Сити сделать скидку, чтобы расстаться с игроком.

Точно известно, что португалец не входит в планы Гвардиолы, однако, если Жоау продолжит отклонять саудовские предложения - Барселона останется единственным вариантом.

Ранее также сообщалось, что Сити договорится о продаже другого своего защитника.

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