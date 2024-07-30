Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии

Боруссия Дортмунд достигла соглашения о трансфере в линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «шмели» подпишут Яна Коуту, который принадлежит Ман Сити. Сумма трансфера составит 25 млн евро с бонусами.

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Коуту согласился подписать с действующим финалистом Лиги чемпионов долгосрочное соглашение. Финансовые детали неизвестны.

Ожидается, что Ян отправится на этой неделе на медосмотр и после него объявят о трансфере официально.

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