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Ювентус нацелился на подписание финалиста Лиги чемпионов

Карим Адееми может стать игроком "бьянконери"
Сегодня, 18:44
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Туринский Ювентус собрался усилить свою линию атаки.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «зебры» хотят подписать Карима Адееми из Боруссии Дортмунд. Готовится предложение в размере 35+5 млн евро для «шмелей».

Отмечается, что сам немецкий вингер также заинтересован в переезде, но деталей относительно предложения личного контракта для него не предоставлено.

В прошлом сезоне Карим провел 34 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что с Ювентусом за Адееми будут конкурировать также Милан, Челси и Ливерпуль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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