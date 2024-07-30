Ювентус нацелился на подписание финалиста Лиги чемпионов
Карим Адееми может стать игроком "бьянконери"
Туринский Ювентус собрался усилить свою линию атаки.
Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «зебры» хотят подписать Карима Адееми из Боруссии Дортмунд. Готовится предложение в размере 35+5 млн евро для «шмелей».
Отмечается, что сам немецкий вингер также заинтересован в переезде, но деталей относительно предложения личного контракта для него не предоставлено.
В прошлом сезоне Карим провел 34 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что с Ювентусом за Адееми будут конкурировать также Милан, Челси и Ливерпуль.
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