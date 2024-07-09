Топ-клубы АПЛ и Серии А заинтересованы в трансфере основного игрока финалиста ЛЧ

Футболист Боруссии Дортмунд Карим Адееми летом может переехать в другой чемпионат.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, в услугах немца заинтересовано несколько топ-клубов. Речь идет о Милане, Ювентусе, Челси и Ливерпуле.

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Никакой конкретики пока нет, поскольку, Адееми занят поисками нового агента, но "шмели" готовы отпустить игрока, если получат "интересное" предложение.

В прошлом сезоне Карим провел 34 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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