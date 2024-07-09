Топ-клубы АПЛ и Серии А заинтересованы в трансфере основного игрока финалиста ЛЧ
Карим Адейеми может сменить клубную прописку.
Футболист Боруссии Дортмунд Карим Адееми летом может переехать в другой чемпионат.
Как сообщает журналист Патрик Бергер, в услугах немца заинтересовано несколько топ-клубов. Речь идет о Милане, Ювентусе, Челси и Ливерпуле.
Читай также: Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги
Никакой конкретики пока нет, поскольку, Адееми занят поисками нового агента, но "шмели" готовы отпустить игрока, если получат "интересное" предложение.
В прошлом сезоне Карим провел 34 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!