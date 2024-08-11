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Ювентус интересуется защитниками Барселоны и Арсенала

Клубу срочно нужно найти замену упущенному Тодибо.
Сегодня, 00:46
Клеман Ленгле / Getty Images
Клеман Ленгле / Getty Images

Ювентус в срочном порядке ищет нового центрального защитника, пишет TuttoMercatoWeb.

Напомним, "бьянконери" долгое время Жан-Клера Тодибо, который в итоге оказался в Вест Хэме.

И теперь клубу нужно срочно искать альтерантивы. Руководство Ювентуса уже составило список новых целей, куда вошли сразу четыре футболиста.

Ключевым планом итальянского клуба теперь явлется аренда с обязательной опцией выкупа защитника Аякса Йосипа Шутало.

А вот план Ю состоит из трех футболистов - это Клеман Ленгле из Барселоны, Якуб Кивиор из Арсенала и Максанс Лакруа из Вольфсбурга.

Отметим, что возрастной Ленгле оценивается всего в 10 млн, в то время как Лакруа стоит 20 млн евро, а Кивиор все 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что МЮ снова интересуется лидером Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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