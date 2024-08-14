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Лидер Манчестер Юнайтед официально подписал новый контракт

Бруну Фернандеш проведет в клубе еще минимум два года.
Сегодня, 21:20
Бруну Фернандеш / manutd.com
Бруну Фернандеш / manutd.com

Манчестер Юнайтед объявил, что Бруну Фернандеш продлил с клубом контракт. 

Капитан манкунианцев подписал новое соглашение, рассчитаное до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

"Все знают, с какой страстью я отношусь к Манчестер Юнайтед. Я понимаю всю ответственность и значимость ношения этой футболки, а также уровень самоотдачи и желания, необходимый для того, чтобы представлять этот невероятный клуб.

У меня уже было столько особенных моментов: я слышал, как мое имя поют на Стретфорд Энд, забивал хет-трик в матче с Лидсом, выводил команду на Олд Траффорд в Лиге чемпионов и выигрывал трофеи на Уэмбли. Но я бы не подписал этот контракт, если бы не верил, что мои лучшие моменты в футболке Юнайтед еще впереди", - заявил Фернандеш.

Ранее также Оуэн заявил, что сомневается в способности МЮ побороться за топ-4.

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