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Тоттенхэм интересуется звездой Монако

Покупка Вандерсона позволит "шпорам" отпустить Регилона к Моуринью.
Вчера, 23:05
Вандерсон / Getty Images
Вандерсон / Getty Images

Тоттенхэм снова интересуется защитником Монако Вандерсоном, пишет teamtalk.

После продажи Эмерсона Рояла Потсекоглу хочет укрепить глубину состава, а потому просит руководство подписать бразильца.

Монако потребует за игрока порядка 40 млн евро, однако сам игрок хотел бы сначала провести с переговоры со "шпорами", так не уверен, что получит место в старте.

Если сделка состоится, то клуб будет готов рассмотреть продажу Серхио Регилона, которого хочет заполучить Жозе Моуринью.

В Тоттенхэме на игрока не рассчитывают, однако перед долгим сезоном не хотели бы продавать слишком много игроков. Однако приход Вандерсона позволит им продать испанца, у которого остался год по контракту.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ продлил с клубом контракт.

 

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