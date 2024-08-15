Фернандеш: До продления с Манчестер Юнайтед у меня были другие предложения

Португалец рад остаться в команде, которая продемонстрировала его важность и потребность в нем.

Днем ранее Манчестер Юнайтед объявил о том, что Бруно Фернандеш продлил контракт с клубом.

Обсуждая данное событие, 29-летний португалец рассказал, что до продления у него были конкретные предложения от других команд.

"Этот вотум доверия со стороны клуба был для меня очень важен. Несмотря на то, что ко мне обратились (другие клубы), в клубе знали о возможности моего ухода, у меня были конкретные предложения", - цитирует хавбека Daily Mail.

"Но клуб показал, что я ему нужен, что это было время перемен и что они хотели делать все по-другому".

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"Из моих бесед с футбольным руководством и тренером становится ясно, насколько все настроены бороться за главные трофеи в предстоящие годы. Я вижу, насколько позитивным будет будущее, и мне нравится вести эту команду вперед".

Бруно Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед в январе 2020 года, перейдя из Спортинга за 65 миллионов евро. С того момента он принял участие в 234 матчах, записав на свой счет 79 голов и 67 результативных передач.

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