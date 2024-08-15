Голливудский актер помог Манчестер Юнайтед с презентацией новой формы

А Люк Шоу на этих фотографиях появился больше раз, чем в будущих матчах манкунианцев.

Недавно Манчестер Юнайтед презентовал футбольному миру уже третий комплект формы, в котором команда Эрика тен Хага будет выступать в сезоне-2024/25.

Данный комплект формы получил одобрительные отзывы от фанатов "красных дьяволов", что наверняка порадовало производителя экипировки Adidas.

А для того, чтобы форма еще лучше смотрелась и продавалась, для ее презентации позвали голливудского актера Барри Кеогана, который известен по фильмам "Дюнкерк" и "Банши Инишерина".

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Напомним, что немногим ранее суперкомпьютер Opta спрогнозировал то, как пройдет следующий сезон Английской Премьер-лиги - и фанатам Манчестер Юнайтед результат вряд ли понравится.

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