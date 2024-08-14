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Фавориты те же, новичкам не повезет: суперкомпьютер спрогнозировал новый сезон АПЛ

Полученные результаты определенно вызовут споры в фанатском сообществе.
Сегодня, 00:50
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

Осталось всего несколько дней до старта Английской Премьер-лиги, которая обещает подарить очень увлекательный сезон.

В связи с этим Opta использовала суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта для расчета того, где окажется каждая команда, смоделировав сезон-2024/25 10 000 раз.

Так, по итогам моделирования Манчестер Сити должен обновить свой рекорд и пятый раз подряд стать чемпионом Англии.

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Интересно, что на втором и третьем местах оказались Арсенал и Ливерпуль соответственно, которые финишировали на этих же местах в прошлой кампании.

А вот, что удивило, так это команда, которая заберет четвертую путевку в Лигу чемпионов. Согласно расчетам, этим коллективом станет Челси.

А вот новичкам АПЛ в лице Лестера, Ипсвича и Саутгемптона не повезет - Opta прогнозирует их вылет обратно в Чемпионшип.

Сезон-2024/25 Английской Премьер-лиги откроют Манчестер Юнайтед и Фулхэм. Их поединок пройдет на Олд Траффорд в пятницу, 16 августа. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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