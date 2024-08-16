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Ювентус подпишет долгосрочный контракт со своим главным молодым талантом

Кенан Йылдыз продлит контракт с "зебрами".
Сегодня, 19:38
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Итальянский Ювентус думает не только о подписании новых игроков, но и о сохранении молодых талантов.

Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» продлят контракт с турком Кенаном Йылдызом. Новое соглашение будет действительно до 2029 года, финансовые детали неизвестны.

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Помимо долговременного контракта Йылдызу также выдадут новый номер. В сезоне-2024/25 Кенан будет выступать под легендарным для многих клубов и для туринцев в частности 10 номером.

В прошлом сезоне универсальный игрок группы атаки сыграл 39 матчей, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Кенан Йылдыз

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