Ювентус подпишет долгосрочный контракт со своим главным молодым талантом
Кенан Йылдыз продлит контракт с "зебрами".
Итальянский Ювентус думает не только о подписании новых игроков, но и о сохранении молодых талантов.
Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» продлят контракт с турком Кенаном Йылдызом. Новое соглашение будет действительно до 2029 года, финансовые детали неизвестны.
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Помимо долговременного контракта Йылдызу также выдадут новый номер. В сезоне-2024/25 Кенан будет выступать под легендарным для многих клубов и для туринцев в частности 10 номером.
В прошлом сезоне универсальный игрок группы атаки сыграл 39 матчей, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.
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