Ювентус подпишет долгосрочный контракт со своим главным молодым талантом

Итальянский Ювентус думает не только о подписании новых игроков, но и о сохранении молодых талантов.

Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» продлят контракт с турком Кенаном Йылдызом. Новое соглашение будет действительно до 2029 года, финансовые детали неизвестны.

Читай также: Ювентус попрощался со своим многолетним голкипером

Помимо долговременного контракта Йылдызу также выдадут новый номер. В сезоне-2024/25 Кенан будет выступать под легендарным для многих клубов и для туринцев в частности 10 номером.

В прошлом сезоне универсальный игрок группы атаки сыграл 39 матчей, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!