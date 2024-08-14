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Ювентус попрощался со своим многолетним голкипером

Войцех Щенсны решил разорвать контракт.
Сегодня, 17:25
Войцех Щенсны / juventus.com
Войцех Щенсны / juventus.com

Ювентус и Войцех Щенсны разорвали контракт.

О том, что стороны решили расстаться сообщила пресс-служба клуба, опубликовал прощание с польским вратарем.

Напомним, Щенсны присоединился к Ювентусу в 2017 году, перейдя из лондонского Арсенала. За шесть сезонов поляк провел 252 матча за "бьянонери".

Это позволило Войцеху стать седьмым иностранцем в истории Ювентуса, который провел за клуб более 200 поединков.

Что дальше намерен делать 34-летний вратарь пока неизвестно, но вряд ли Щенсны решить завершить карьеру.

Ранее также сообщалось, что бывший звезда Ювентуса отправится в Саудовскую Аравию.

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