Ювентус попрощался со своим многолетним голкипером
Войцех Щенсны решил разорвать контракт.
Ювентус и Войцех Щенсны разорвали контракт.
О том, что стороны решили расстаться сообщила пресс-служба клуба, опубликовал прощание с польским вратарем.
Напомним, Щенсны присоединился к Ювентусу в 2017 году, перейдя из лондонского Арсенала. За шесть сезонов поляк провел 252 матча за "бьянонери".
Это позволило Войцеху стать седьмым иностранцем в истории Ювентуса, который провел за клуб более 200 поединков.
Что дальше намерен делать 34-летний вратарь пока неизвестно, но вряд ли Щенсны решить завершить карьеру.
Ранее также сообщалось, что бывший звезда Ювентуса отправится в Саудовскую Аравию.
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