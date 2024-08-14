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Звездный одноклубник Довбика близок к переезду в Саудовскую Аравию

Дибала отдал предпочтение ближневосточному направлению для продолжения карьеры.
Сегодня, 15:59
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала близок к переходу в саудовскую Аль-Кадисию, которая в прошлом сезоне выиграла второй дивизион и вернулась в элиту местного футбола.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии заключит с 30-летним футболистом контракт на три года.

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Отмечается, что заработная плата игрока и условия будущего трудового договора уже согласованы. В то же время переговоры между клубами пока продолжаются, поскольку пункт об отступных за аргентинца в размере 12 миллионов евро больше не действует и истек в июле.

В минувшем сезоне Дибала провел за Рому во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 16 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее главный тренер Ромы Даниэле Де Росси оценил влияние новичка команды украинца Артема Довбика на игру Ромы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы Пауло Дибала

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