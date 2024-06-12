Звезда Ромы сделал необычную татуировку с будущей женой
Пауло Дибала сделал небольшой подарок накануне свадьбы.
Нападающий Ромы Пауло Дибала решил сделать татуировку в честь своей невесты.
Напомним, Пауло уже в течение шести лет встречается с аргентинской моделью и актрисой Орианой Сабатини. В июле пара должны сыграть свадьбу.
Накануне торжества нападающий решил порадовать будущую супругу символическим подарком - татуировкой.
Дибала решил набить себе на тыльной стороне руки глаза любимой женщины. Идея довольно странная, но итоговая работа выглядит необычно и интересно.
Ранее также сообщалось, что защитник сборной Нидерландов женился накануне Евро.
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