Звезда Ромы сделал необычную татуировку с будущей женой

Нападающий Ромы Пауло Дибала решил сделать татуировку в честь своей невесты.

Напомним, Пауло уже в течение шести лет встречается с аргентинской моделью и актрисой Орианой Сабатини. В июле пара должны сыграть свадьбу.

Накануне торжества нападающий решил порадовать будущую супругу символическим подарком - татуировкой.

Дибала решил набить себе на тыльной стороне руки глаза любимой женщины. Идея довольно странная, но итоговая работа выглядит необычно и интересно.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Нидерландов женился накануне Евро.

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