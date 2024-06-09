Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро
Защитник Баварии и сборной Нидерландов Матиас де Лигт официально женился, пишет Vogue.
Избранницей игрока стала известная модель и дочь бывшего футболиста Аннеки Моленар, с которой Матиас познакомился еще шесть лет назад.
Пара хотела пожениться еще в мае, но планы пришлось изменить из-за участия Баварии в полуфинале ЛЧ. В итоге влюбленные решили сыграть маленькую церемонию в родной деревне девушки.
А уже по окончании Евро-2024 пара намерены орагнизовать "большую итальянскую свадьбу в Тоскане".
Отметим, что вечером в день свадьбы де Лигт был обязан вернуться в расположение национальной сборной.
Напомним, что 10 июня сборная Нидерландов встретиться с Исландией в рамках подоготовки к Евро-2024.
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