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Футбол

Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро

Вечером после торжества де Лигт вернулся в расположение команды.
Сегодня, 17:55
Матиас де Лигт и Аннеки Моленар / Vogue
Матиас де Лигт и Аннеки Моленар / Vogue

Защитник Баварии и сборной Нидерландов Матиас де Лигт официально женился, пишет Vogue.

Избранницей игрока стала известная модель и дочь бывшего футболиста Аннеки Моленар, с которой Матиас познакомился еще шесть лет назад.

Джерело: Vogue
Джерело: Vogue

Пара хотела пожениться еще в мае, но планы пришлось изменить из-за участия Баварии в полуфинале ЛЧ. В итоге влюбленные решили сыграть маленькую церемонию в родной деревне девушки.

Джерело: Vogue
Джерело: Vogue

А уже по окончании Евро-2024 пара намерены орагнизовать "большую итальянскую свадьбу в Тоскане".

Джерело: Vogue
Джерело: Vogue

Отметим, что вечером в день свадьбы де Лигт был обязан вернуться в расположение национальной сборной.

Напомним, что 10 июня сборная Нидерландов встретиться с Исландией в рамках подоготовки к Евро-2024.

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