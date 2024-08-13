Де Росси оценил влияние Довбика на игру Ромы

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси поделился мнением по поводу форвард Артема Довбика.

По словам специалиста, украинец является универсальным футболистом, что помогает раскрыться стилю команды.

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"Довбик дает нам глубину. С ним мы можем играть вертикально. Это то, что нам нужно и о чем я всегда прошу.

Поскольку, если нет кого-то, кто растягивает соперника владением мячом и построением из глубины, наше владение мячом становится стерильным, и мы становимся предсказуемыми. Мы должны быть готовы всегда играть, двигаться вертикально и удивлять соперника", - приводит слова тренера Football Italia.

Ранее Довбик озвучил главную цель в Роме.

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