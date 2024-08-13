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Де Росси оценил влияние Довбика на игру Ромы

Наставник римской команды высказался по поводу украинца.
Сегодня, 15:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси поделился мнением по поводу форвард Артема Довбика.

По словам специалиста, украинец является универсальным футболистом, что помогает раскрыться стилю команды.

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"Довбик дает нам глубину. С ним мы можем играть вертикально. Это то, что нам нужно и о чем я всегда прошу.

Поскольку, если нет кого-то, кто растягивает соперника владением мячом и построением из глубины, наше владение мячом становится стерильным, и мы становимся предсказуемыми. Мы должны быть готовы всегда играть, двигаться вертикально и удивлять соперника", - приводит слова тренера Football Italia.

Ранее Довбик озвучил главную цель в Роме.

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