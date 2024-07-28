Цыганков намерен покинуть Жирону – украинец хочет в АПЛ

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По информации издания, украинец нацелен на переезд в английскую Премьер-лигу, но больше никаких конкретных деталей нет. Стоит отметить, что ранее была информация о заинтересованности в услугах Виктора со стороны Манчестер Юнайтед и Астон Виллы, но до переговоров дело не дошло.

Напомним, украинский нападающий Артем Довбик, ныне выступающий в Жироне, уже согласовал условия личного контракта с римской Ромой. Артем уже в ближайшее время переедет в Италию.

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