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Цыганков намерен покинуть Жирону – украинец хочет в АПЛ

Украинский полузащитник может сменить чемпионат.
Сегодня, 12:55
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По информации издания, украинец нацелен на переезд в английскую Премьер-лигу, но больше никаких конкретных деталей нет. Стоит отметить, что ранее была информация о заинтересованности в услугах Виктора со стороны Манчестер Юнайтед и Астон Виллы, но до переговоров дело не дошло.

Напомним, украинский нападающий Артем Довбик, ныне выступающий в Жироне, уже согласовал условия личного контракта с римской Ромой. Артем уже в ближайшее время переедет в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Виктор Цыганков Жирона

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