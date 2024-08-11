Довбик озвучил главную цель в Роме: Это очень важно

Римская Рома готовится к старту нового сезона в европейском футболе. Украинский форвард "волков" Артем Довбик озвучил амбициозную цель команды на предстоящий сезон:

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"Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. «Рома» не играла в этом турнире слишком долго", - цитирует Довбика Gazetta dello Sport.

Стоит отметить, что Довбик перебрался в Италию летом этого года из Жироны. Также в карьере Артема были СК Днепр-1, Днепр и датский Миттьюланд.

Напомним, Рома в Серии А стартует матчем против Кальяри, который запланирован на воскресенье, 18 августа.

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