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Де Росси оценил игру Довбика в матче против Эвертона

"Волки" сыграли в результативную ничью с командой АПЛ.
Сегодня, 17:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Римская Рома продолжает готовиться к старту нового сезона. Подопечные Даниэле Де Росси сыграли вничью в контрольном поединке с английским Эвертоном (1:1).

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Наставник "волков" подвел итоги товарищеского матча, оценив игру украинского форварда Артема Довбика:

"Мне очень понравился сегодняшний первый тайм. Я думаю, что если мы будем держать мяч и атаковать открытые пространства так же хорошо, как мы это делали в этой игре, то можем создать проблемы кому угодно".

У нас есть игроки, которые очень отличаются друг от друга: кто лучше атакует из глубины, как Артем Довбик, кто хорошо выходит вперед, как Мати Суле, Энцо Ле Фе, Лоренцо Пеллегрини и Залевский. Мы команда имеет много характеристик, которые мне нравятся", - цитирует Де Росси сайт Ромы.

Напомним, Рома в Серии А стартует матчем против Кальяри, который запланирован на воскресенье, 18 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик ФК Рома

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