Эвертон Миколенко и Рома Довбика разошлись миром в спарринге

В рамках предсезонной подготовки встретились Эвертон Виталия Миколенко и Рома Артема Довбика.

Команды разошлись миром со счетом 1:1. Забивали Доминик Калверт-Льюин и Лоренцо Пеллегрини.

Артем Довбык и Виталий Миколенко провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметились.

Эвертон - Рома 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 62 - Пеллегрини, 39

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