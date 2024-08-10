Эвертон Миколенко и Рома Довбика разошлись миром в спарринге
Украинцы результативных действий не предпринимали.
В рамках предсезонной подготовки встретились Эвертон Виталия Миколенко и Рома Артема Довбика.
Команды разошлись миром со счетом 1:1. Забивали Доминик Калверт-Льюин и Лоренцо Пеллегрини.
Артем Довбык и Виталий Миколенко провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметились.
Эвертон - Рома 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 62 - Пеллегрини, 39
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