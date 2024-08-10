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Эвертон Миколенко и Рома Довбика разошлись миром в спарринге

Украинцы результативных действий не предпринимали.
Вчера, 21:04
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В рамках предсезонной подготовки встретились Эвертон Виталия Миколенко и Рома Артема Довбика.

Команды разошлись миром со счетом 1:1. Забивали Доминик Калверт-Льюин и Лоренцо Пеллегрини.

Артем Довбык и Виталий Миколенко провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметились.

Эвертон - Рома 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 62 - Пеллегрини, 39

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома эвертон

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