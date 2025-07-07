Щенсны продлил контракт с Барселоной

Поляк останется в клубе еще на два года.

Барселона объявила о продлении контракта с Войцехом Щенсны.

35-летний польский голкипер подписал новое соглашение до 2027 года.

Напомним, что Щенсны присоединился к каталонцам зимой. Он возобновил спортивную карьеру после предложения Барселоны.

С тех пор он провел за каталонцев 30 матчей, пропустил 36 голов и в 14 играх сохранил ворота сухими.

Ранее также сообщалось, что у Челси могут возникнуть те же проблемы, с которыми боролась Барселона.

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