"Мог бы и соврать": звезды Барселоны приняли участие в забавном челлендже

Игроки Барселоны Роберт Левандовски и Войцех Щенсны приняли участие в забавном челлендже.

Полякам нужно было дать три ответа на простой вопрос за семь секунд. И Левандовски не справился с первым же.

Его попросили назвать три белых вещи, и нападающий почему-то впал в ступор и не смог назвать ни одной. После этого была очередь Щенсны, который легко назвал троих вратарей Реала.

На что ЛЛевандовски отметил, что это было очень просто, но Войцех ответил ему тем же.

– Это просто, – сказал Левандовски.

– А назвать три белых предмета тяжело?

– Ну назови.

– Моя машина, твоя машина, машина твоей жены.

– У меня нет белой машины.

– Ну, соврал бы, – ответил Щенсны.

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