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"Мог бы и соврать": звезды Барселоны приняли участие в забавном челлендже

Роберт Левандовски не справился с простейшим вопросом.
Сегодня, 22:25
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Игроки Барселоны Роберт Левандовски и Войцех Щенсны приняли участие в забавном челлендже.

Полякам нужно было дать три ответа на простой вопрос за семь секунд. И Левандовски не справился с первым же.

Его попросили назвать три белых вещи, и нападающий почему-то впал в ступор и не смог назвать ни одной. После этого была очередь Щенсны, который легко назвал троих вратарей Реала.

На что ЛЛевандовски отметил, что это было очень просто, но Войцех ответил ему тем же.

– Это просто, – сказал Левандовски.
– А назвать три белых предмета тяжело?
– Ну назови.
– Моя машина, твоя машина, машина твоей жены.
– У меня нет белой машины.
– Ну, соврал бы, – ответил Щенсны.

Ранее также сообщалось, что Барселона установила ценник на своего защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски войцех щенсны

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