"Мог бы и соврать": звезды Барселоны приняли участие в забавном челлендже
Игроки Барселоны Роберт Левандовски и Войцех Щенсны приняли участие в забавном челлендже.
Полякам нужно было дать три ответа на простой вопрос за семь секунд. И Левандовски не справился с первым же.
Его попросили назвать три белых вещи, и нападающий почему-то впал в ступор и не смог назвать ни одной. После этого была очередь Щенсны, который легко назвал троих вратарей Реала.
На что ЛЛевандовски отметил, что это было очень просто, но Войцех ответил ему тем же.
– Это просто, – сказал Левандовски.
– А назвать три белых предмета тяжело?
– Ну назови.
– Моя машина, твоя машина, машина твоей жены.
– У меня нет белой машины.
– Ну, соврал бы, – ответил Щенсны.
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