Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть

Новичок Барселоны Войцех Щенсны рассказал, против кого ему всегда было страшно играть.

Польский ветеран признался, что всегда боялся Лионеля Месси, хотя тот и не забил ему много голов.

"Лео Месси. Вероятно, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только трижды. Я знаю это, потому что он прислал мне только три бутылки пива.

Он единственный, против кого я действительно боялся играть, потому что он был смертоносен", - цитирует Войцеха Mundo Deportivo.

Отметим, что 2020 году один из производителей пива разослал всем вратарям 644 бутылки пива, за каждый гол, который те пропустили от Месси.

Ранее также сообщалось, что Барселона прибережет Ямаля для важных матчей.

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