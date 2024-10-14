Барселона хочет, чтобы Ямаль сыграл с Реалом и Баварией
Потому менее важные матчи вингер, скорее всего, пропустит.
Барселона продолжает рассчитывать на Ламина Ямаля в важных матчах, пишет ESPN.
Напомним, вингер получил небольшое повреждение в лагере национальной сборной.
Каталонский клуб не хочет рисковать здоровьем футболиста, но надеется использовать его в матчах против Реала и Баварии.
Это значит, что Ямаль почти точно пропустит предстоящий матч против Севильи, чтобы не усугублять травму.
Ранее также Барселона попала в неловкое положение.
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