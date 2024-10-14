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Барселона требует от тренерского штаба Хави вернуть всю технику

Очередной рычаг Лапорты.
Сегодня, 19:30
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Руководство Барселоны в очередной раз стало посмешищем для фанатов.

Как пишет журналист Жоан Фонтес, клуб обратился с необычным требованием к Хави и его тренерскому штабу.

Барселона требует от тренеров вернуть обратно выданные им ранее iPad и iPhone, которые не были возвращены после увольнения.

В следствии такого требования от клуба, отношения между Жоаном Лапортой и Хави испорчены окончательно.

Ранее также Барселона сообщила о травме Ямаля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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