Барселона требует от тренерского штаба Хави вернуть всю технику

Руководство Барселоны в очередной раз стало посмешищем для фанатов.

Как пишет журналист Жоан Фонтес, клуб обратился с необычным требованием к Хави и его тренерскому штабу.

Барселона требует от тренеров вернуть обратно выданные им ранее iPad и iPhone, которые не были возвращены после увольнения.

В следствии такого требования от клуба, отношения между Жоаном Лапортой и Хави испорчены окончательно.

Ранее также Барселона сообщила о травме Ямаля.

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