Барселона требует от тренерского штаба Хави вернуть всю технику
Очередной рычаг Лапорты.
Руководство Барселоны в очередной раз стало посмешищем для фанатов.
Как пишет журналист Жоан Фонтес, клуб обратился с необычным требованием к Хави и его тренерскому штабу.
Барселона требует от тренеров вернуть обратно выданные им ранее iPad и iPhone, которые не были возвращены после увольнения.
В следствии такого требования от клуба, отношения между Жоаном Лапортой и Хави испорчены окончательно.
Ранее также Барселона сообщила о травме Ямаля.
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