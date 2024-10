Барселона выступила с заявлением о травме Ямаля

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно травмы Ламина Ямаля.

Так, по информации источника, были проведены тесты, в результате которых у 17-летнего вингера было диагностировано растяжение подколенного сухожилия левой ноги.

Сроки возвращения футболиста на поле каталонский клуб не сообщил.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning on first team player Lamine Yamal have confirmed that he has a left hamstring strain. His return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/wKewB5eCOH