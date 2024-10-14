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Барселона выступила с заявлением о травме Ямаля

Еще один представитель каталонского коллектива отправился в лазарет.
Сегодня, 16:33
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно травмы Ламина Ямаля.

Так, по информации источника, были проведены тесты, в результате которых у 17-летнего вингера было диагностировано растяжение подколенного сухожилия левой ноги.

Сроки возвращения футболиста на поле каталонский клуб не сообщил.

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Напомним, что Ламин Ямаль травмировался в конце матча Лиги наций против Дании, который Испания выиграла со счетом 1:0.

Главный тренер "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте был вынужден заменить игрока в добавленное время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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