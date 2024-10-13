Лидер Барселоны получил травму - испанец рискует пропустить следующий матч национальной команды

Ламин Ямаль травмировался в концовке матча против Дании.

Национальная сборная Испании одержала минимальную победу над командой Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций.

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Повреждение в конце игры получил звездный вингер испанцев Ламин Ямаль.Главный тренер "красных" заменил полузащитника в концовке встречи.Ламин рискует пропустить матч против Сербии. Пишет Relevo.

Стоит отметить, что матч Испания – Сербия состоится 15 октября. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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