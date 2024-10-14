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Агент Бастони: Нет смысла говорить об уходе Алессандро из Интера, он фанат клуба

У футболиста и в мыслях нет менять клубную прописку.
Сегодня, 16:18
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Своими успешными выступлениями в составе Интера Алессандро Бастони обратил на себя внимание многих других топовых клубов Европы.

Однако агент футболиста заверил фанатов "нерадзурри", что 25-летний итальянец не собирается уходить.

"Нет смысла говорить, что он покинет Интер. Никаких шансов", - цитирует агента Фабрицио Романо.

"Он суперфанат Интера и очень счастлив в клубе. У него нет здесь никаких проблем. Мы продлили контракт всего полтора года назад, все хорошо".

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Действующий контракт Бастони с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Алессандро Бастони принял участие в восьми матчах Интера во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Алессандро Бастони

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