Агент Бастони: Нет смысла говорить об уходе Алессандро из Интера, он фанат клуба
Своими успешными выступлениями в составе Интера Алессандро Бастони обратил на себя внимание многих других топовых клубов Европы.
Однако агент футболиста заверил фанатов "нерадзурри", что 25-летний итальянец не собирается уходить.
"Нет смысла говорить, что он покинет Интер. Никаких шансов", - цитирует агента Фабрицио Романо.
"Он суперфанат Интера и очень счастлив в клубе. У него нет здесь никаких проблем. Мы продлили контракт всего полтора года назад, все хорошо".
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Действующий контракт Бастони с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Алессандро Бастони принял участие в восьми матчах Интера во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
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