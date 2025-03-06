Герой матча с Бенфикой получит новый контракт

Барселона намерена предложить новый контракт Войцеху Щенсны, пишет Marca.

Ханси Флик и его тренерский штаб сразу предложили клубу продлить 34-летнего поляка после нескольких тренировок. Однако тогда руководство клуба сомневалось в такой необходимости.

Щенсны же не только завоевал доверие в клубе, но и набрал отличную форму, закрепившись в стартовом составе.

Теперь Барселона все же решилась продлить кипера, однако сделает ему предложение после окончания сезона.

Ранее также стало известно, когда восстановится Мануэль Нойер.

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