Щенсны - о философии Флика: Не мой футбол

Поляку не нравится, что команда направлена только на атаку.

Вратарь Барселоны Войцех Щенсны признался, что ему не по душе филосифия Флика.

Поляк заявил, что не критикует главного тренера, а просто высказывает свое мнение.

Которое заключается в том, что Щенсны не нравится, что команда нацелена только на атаку, а ему, как вратарю, так обидно и скучно.

Это не мой футбол. То, что Барселона сделала в прошлом сезоне, замечательно. Для зрителей все выглядит очень хорошо. Но это не мой футбол, и даже успех не меняет моего взгляда на стиль, который я предпочитаю. Команда могла бы осознать опасность и не играть по одному сценарию все 90 минут. Но, как я уже сказал, это не серьезная критика. Это просто мое мнение. Я вратарь. И когда мы ведем 4:0, а ребята так полны решимости сделать счет 5:0, забыв обо всем остальном, мне обидно. Вратарь тоже хочет сохранить ворота сухими. Но ребята хотят дальше забивать голы, получать удовольствие, а для меня это сложно

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