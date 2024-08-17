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Ванат попал в шортлист испанского середняка

Бетис может приобрести Владислава.
Сегодня, 00:59
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Нападающий Динамо Киев Владислав Ванат может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Руди Галетти, украинский форвард попал в сферу интересов Бетиса. Владислав лишь один из кандидатов на усиление  атаки "бетикос".

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Также в шорт-лист "зелено-белых" входят Кевин Денкей из бельгийского Серкль Брюгге, Юссуфа Мукоко из Боруссии Дортмунд и Брель Эмболо из Монако.

Отметим, что была информация об интересе Бетиса к Владимиру Бражко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Бетис Владислав Ванат

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